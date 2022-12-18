فرنسا أبلغت تبون بـ “إعادة العلاقات العادية” مع الجزائر

هبة بريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانا، أنه أبلغ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أثناء استقباله له بإعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية بين البلدين، يوم الاثنين الماضي، وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي إن “العلاقات عادت على ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا”

وأضاف الوزير في تصريح له نشره حساب الرئاسة الجزائرية على فيسبوك أن زيارته إلى الجزائر تعتبر فرصة “لإبراز إرادة الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) الكبيرة لمواصلة التعاون لتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بينه وبين تبون في زيارته الأخيرة”.

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