A Morocco supporter waves a national flag near the Arc de Triomphe, to celebrate the national team's victory after the Qatar 2022 World Cup football match between Morocco and Spain, on the Champs Elysees in Paris on December 6, 2022. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

باريس ترجىء محاكمة متطرفين يشتبه تخطيطهم لمواجهة المشجعين المغاربة

2022-12-18 / 09:08
0
هبة بريس

أرجأت محكمة في باريس السبت، محاكمة سبعة شبان على صلة باليمين المتطرف يشتبه في تخطيطهم، لمواجهة مشجعي المنتخب المغربي في أعقاب مباراة نصف نهائي كأس العالم في كرة القدم بين المغرب وفرنسا.

واعتقلت الشرطة الشبان مع عشرات آخرين، الأربعاء، في حانة في الدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية بعد المباراة التي فازت فيها فرنسا على المغرب بهدفين نظيفين.

وبينما تم الإفراج عن الموقوفين الآخرين دون توجيه تهم إليهم، أفاد مصدر في الشرطة أن هناك شبهات في تخطيط هؤلاء الشبان السبعة للتوجه إلى الشانزليزيه، لمواجهة مشجعي المغرب هناك.

ومن بين الشبان مارك دو كاكراي فالومنييه البالغ 24 عاما، والذي يشتبه في أنه زعيم جماعة “زواف باريس” اليمينية المتطرفة التي حظرتها السلطات في يناير.

وقال الادعاء العام، إنه يشتبه في أن فالومنييه يقف وراء الدعوة للتجمع في الحانة “للدفاع عن العلم ضد المغاربة”.

وأفرج عن جميع المتهمين بكفالة وتم تحديد 13 يناير لعقد جلسة استماع لهم في المحكمة.

واعتقلت الشرطة نحو 115 شخصا في باريس، بعد مباراة المنتخب الفرنسي أمام المغرب، كما وقعت اشتباكات السبت الماضي، بعد فوز فرنسا على إنكلترا في الدور ربع النهائي.

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف السبت، قبل مباراة المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا والتي فازت فيها كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وسيتم نشر نحو 14 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، الأحد لضمان الأمن بعد المواجهة بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد : جو بارد وتشكل كتل صبابية

طقس الأحد : جو بارد وتشكل كتل صبابية

2022-12-18 / 08:59
Photo of عاجل.. الملك يشيد بالأسود: أسعدتم المغاربة والجماهير وأشهدتم العالم عن علو كعبكم

عاجل.. الملك يشيد بالأسود: أسعدتم المغاربة والجماهير وأشهدتم العالم…

2022-12-17 / 21:27
Photo of السفير الأمريكي بالرباط يزور “قلعة الطوريس” ضواحي الحسيمة

السفير الأمريكي بالرباط يزور “قلعة الطوريس” ضواحي الحسيمة

2022-12-17 / 21:18
Photo of الحسيمة ..السجن لسبع متهمين بتنظيم عمليات للهجرة السرية

الحسيمة ..السجن لسبع متهمين بتنظيم عمليات للهجرة السرية

2022-12-17 / 18:43
Photo of تركيا ..نجاح إطلاق أول صاروخ أسرع من الصوت

تركيا ..نجاح إطلاق أول صاروخ أسرع من الصوت

2022-12-17 / 18:08
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 83 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 83 إصابة جديدة

2022-12-17 / 16:11
Photo of اولاد التايمة.. رفضت أسرتها طلب زواجه منها فقام بالاعتداء عليها

اولاد التايمة.. رفضت أسرتها طلب زواجه منها فقام بالاعتداء…

2022-12-17 / 15:01
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-17 / 14:07
Photo of أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية التحتية للمجالس المنتخبة

أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح فاس وتعرِي واقع البنية…

2022-12-17 / 12:38
Photo of كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

كندا تدعم استراتيجية غابات المغرب لحماية التنوع البيولوجي

2022-12-17 / 12:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق