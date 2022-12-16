المغرب- النمسا.. التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2022-12-16 / 17:07
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هبة بريس

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا وولفغانغ سوبوتكا على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسستان التشريعيتان بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بلاغ مشترك صدر إثر المباحثات التي أجراها الطالبي العلمي و وولفغانغ سوبوتكا، اليوم الجمعة بفيينا، أن الجانبين أشادا بمتانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، الذين يحتفلان بالذكرى 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية باعتبارهما شريكين في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

كما همت مباحثات الطرفين، يضيف البلاغ، مجالات التعاون التي يمكن تطويرها بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لجمهورية النمسا، من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وركز الجانبان أيضا على أهمية تعزيز التفاهم المشترك والاستقرار والتنمية الاقتصادية لتشجيع إقامة شراكات بين البلدين، باعتبار المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي وفاعلا مهما على مستوى القارة الإفريقية.

وقد شكل تعزيز التعاون البرلماني صلب زيارة عمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، للنمسا (14 إلى 17 دجنبر)،بدعوة من نظيره النمساوي

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