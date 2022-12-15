بمشاركة المغرب والبحرين والإمارات.. اسرائيل تطلق “القبة الحديدية السيبرانية”

هبة بريس - وكالات

عقدت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.

وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، “‘هذا اجتماع تاريخي”، مشيرا إلى “إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين”، حسب قناة “i24 News”

وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم “القبة الحديدية السيبرانية” عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة “رافائيل” الإسرائيلية.

يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر 2020 برعاية أمريكية.

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