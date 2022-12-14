تأجيل مباراتين بالدوري السعودي بسبب منتخب المغرب

هبة بريس _ رياضة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مواجهتي الاتحاد مع الشباب، والوحدة مع الفتح، ضمن المرحلة التاسعة للمسابقة.

وجاء التأجيل -وفقا للبيان – بناءً على خطاب من ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهما مع منتخب المغرب بنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

ويتواجد حاليا عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، ومنير المحمدي، حارس مرمى الوحدة، مع أسود الأطلس، في نصف نهائي كأس العالم .2022

وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد في التاسع من يناير 2023، فيما يجرى لقاء الوحدة مع الفتح في 26 من نفس الشهر بدلا من الموعدين المعلنين سابقا، كما تقرر أيضا تعديل مواعيد عدد من مباريات المراحل 12 و13 و14 من المسابقة، طبقا للبيان الصادر اليوم.

في المقابل، ستلعب المرحلة الـ13 بمواجهة ديربي الجنوب بين أبها وضمك في 13 يناير القادم، ليتم تقديمها لمدة 24 ساعة، وستجرى بقية المباريات بمواجهات الباطن مع الاتحاد، والرائد مع الفيحاء، والشباب مع النصر، في اليوم ذاته.

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