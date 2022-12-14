مودريتش: حكم مباراة الأرجنتين “كارثي” و”ركلة الجزاء قتلتنا”

هبة بريس - وكالات

هاجم لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي، حكم مباراة فريقه أمام الأرجنتين والتي انتهت بتأهل الأخير لنهائي كأس العالم 2022 عقب الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وقال مودريتش عقب المباراة في تصريحات نقلتها شبكة “تي واي سي ” الأرجنتينية: لا أحب الحديث عن الحكام لكن هذا الحكم (الإيطالي دانييلي أورساتو) من أسوأهم.

وتابع: لا أمتلك أي ذكرى جيدة معه، إنه كارثي، بالنسبة لي، ركلة الجزاء لم تكن صحيحة.

وأضاف: على الرغم من هذا، لا أريد الانتقاص من فوز الأرجنتين، لكن ركلة الجزاء قتلتنا.

وأكمل: علينا أن نتعافى من أجل المركز الثالث والفوز بتلك المباراة، الأرجنتين استحقت الفوز لأنها كانت أفضل.

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