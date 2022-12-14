فقدان بحارين إثر غرق قاربهما في سواحل الجديدة

2022-12-14 / 10:13
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أحمد مصباح – الجديدة

واصل المتدخلون لدى الدرك البحري للجرف الأصفر، والوقاية المدنية، أمس الثلاثاء، في سواحل الجديدةن حملة تمشيط واسعة النطاق، بحثا عن بحارين اعتبرا في عداد المفقودين، جراء انقلاب قاربهما التقليدي، مطلع الأسبوع الجاري.

هذا، وكان البحاران خرجا، ليلة الاثنين الماضي، على متن قاربهما التقليدي، في رحلة صيد، على بعد حوالي 7 أميال، قبالة شاطئ سيدي موسى، جنوب الجديدة.

وعلى خلاف عادتهما، لم يعد البحاران في الظهيرة، إلى ميناء الصيد البحري بالجديدة؛ ما أثار تخوف زملائهم الصيادين، الذين خرجوا لتوهم للبحث عنهم في المكان الذي اعتادا الصيد فيه، ليتفاجؤوا بحطام قاربهم وبعض معدات الصيد، ملقاة على الشاطئ الصخري، بعد أن تقاذفتها الأمواج؛ في حين لم يجدوا أي أثر لزميليهم الصيادين، اللذين يعتقد أنهما قضيا نحبهما غرقا.

هذا، ومن المرجح أن يكون قارب الصيد التقليدي، قد تحطم بفعل الأمواج والرياح القوية؛ كما أن بعضهم لم يستبعد فرضية أن تكون حمولة القارب الزائدة، سببا في انقلابه وغرق الصيادين، اللذين يتحدران بالمناسبة من إحدى الدواوير الخاضعة لجماعة أولاد عيسى، بإقليم الجديدة.

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