A plaintiff speaks to the press after the verdict of the trial of the Nice attack in Nice, southeastern France on December 13, 2022. - A French court on December 13, 2022 ordered prison terms for eight suspects charged in the harrowing 2016 terror attack in Nice, where a suspected Islamist attacker ploughed his truck into a crowd celebrating the July 14 national holiday. (Photo by Valery HACHE / AFP)

حكم بسجن المتهمين في قضية اعتداء نيس 2016

2022-12-13 / 23:35
0
هبة بريس _ وكالات

أدانت محكمة فرنسية، الثلاثاء، سبعة رجال وامرأة لأدوارهم في هجوم بشاحنة في عام 2016 بمدينة نيس المطلة على الريفيرا، قُتل فيه 86 شخصا.

وقُتل المهاجم، محمد لحويج بوهلال، برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل).

وأصاب الهجوم، الذي أتى بعد ثمانية أشهر من هجوم لمتشددين إسلاميين على مسرح باتاكلان في باريس واستاد فرنسا الوطني، البلاد بالصدمة إذ ضرب أحد أشهر مواقعها السياحية.

وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق في عامي 2015 و2016، وهي الأكثر دموية في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وقع عدد من الهجمات التي أعلن متشددون إسلاميون المسؤولية عنها، لكن لم يكن أي منها بنفس الحجم.

وقضت محكمة باريس بعقوبات أشد مما طالب به ممثلو الادعاء.

وأُدين المتهمون بتزويد بوهلال بأسلحة وبأنهم كانوا على علم بأنه متطرف، لكنهم لم يتهموا بمساعدته فعليا في التخطيط للهجوم وتنفيذه.

وأدانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاما.

وقال محامي غريب إن حكم المحكمة “شديد القسوة”.

وقال فنسنت برينجارث “لا ينبغي إصدار حكم بعقوبة مشددة لمجرد أن الرأي العام والمدعين يتوقعونها. لم يقم (غريب) ببيع الأسلحة، ولم يمول العملية، ولم يقدم دعما لوجستيا، فعلى أي أساس أُدين؟”

وأدان القضاة أيضا شكري شفرود ورمزي عرفة، وهما متهمان بارزان آخران اتُهما بمساعدة بوهلال في الحصول على الأسلحة والشاحنة، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وحُكم على شفرود بالسجن 18 عاما وعلى عرفة بالسجن 12 عاما.

كما حُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثمانية أعوام.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته بعد بضعة أيام من الهجوم في نيس، لكنه لم يقدم أي أدلة على أن المنفذ، الذي له سجل من العنف الأسري والجنح، تربطه أي صلة مباشرة بالجماعة.

والحكم قابل للطعن عليه.

ومنذ 2016، شددت فرنسا قوانين مكافحة الإرهاب، وزادت الرقابة على المشتبه بكونهم متشددين، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التشريعات أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات

نداء أممي لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات

2022-12-13 / 23:27
Photo of إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة جرائم الفساد

إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة جرائم الفساد

2022-12-13 / 18:46
Photo of مباراة المغرب وفرنسا.. 10 آلاف شرطي لتأمين باريس من حوادث الشغب

مباراة المغرب وفرنسا.. 10 آلاف شرطي لتأمين باريس من…

2022-12-13 / 17:55
Photo of إيطاليا…مهاجر مغربي يتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص إيطاليين في حادثة سير مروعة

إيطاليا…مهاجر مغربي يتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص إيطاليين في…

2022-12-12 / 23:09
Photo of واشنطن: الإعدامات في إيران تُظهر أن القيادة “تخشى شعبها”

واشنطن: الإعدامات في إيران تُظهر أن القيادة “تخشى شعبها”

2022-12-12 / 22:41
Photo of إصابة 3 أشخاص في هجوم ببلطة في شمال فرنسا

إصابة 3 أشخاص في هجوم ببلطة في شمال فرنسا

2022-12-12 / 22:31
Photo of صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات فساد

صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات فساد

2022-12-12 / 20:49
Photo of “لابيد” يأسف لم_قتل فتاة فلسطينية “برصاصة بالخطأ”

“لابيد” يأسف لم_قتل فتاة فلسطينية “برصاصة بالخطأ”

2022-12-12 / 19:45
Photo of أردوغان : اذا لم تهدأ اليونان عن الاستفزازات فان الطائرات والمسيرات التركية ستضرب أثينا

أردوغان : اذا لم تهدأ اليونان عن الاستفزازات فان…

2022-12-11 / 20:28
Photo of أمريكا تعتقل “أبوعقيلة” المشتبه به في صنع قنبلة طائرة لوكربي

أمريكا تعتقل “أبوعقيلة” المشتبه به في صنع قنبلة طائرة…

2022-12-11 / 18:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق