لقجع : المغرب أعطى الأمل لجميع الشعوب بألا شيء مستحيل

هبة بريس _ الرباط

قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، “، أن النتائج التي وصل لها المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم هي نتيجة تضافر جهود اللاعبين والطاقم، والتنظيم الاستثنائي لدولة قطر.

واضاف لقجع إ ن “المنتخب المغربي يتلقى دعماً كبيراً يصله بعد كل مباراة من الجمهور المغربي والمغاربي والعربي والإفريقي، ومن كل الدول التي ترى فيه الأسوة التي يُمكن السير على أثرها مستقبلاً”.

وأسترسل بالقول أن “المغرب اليوم أعطى الأمل لجميع الشعوب بألا شيء مستحيل، وبالعمل والمثابرة والاجتهاد والإيمان بقدرات اللاعبين والوثوق بهم يُمكن أن يُحقق كل شيء، والنتيجة هي الوصول لنهائي كأس العالم، وهو نجاح بالنسبة لنا”.يقول لقجع لعربي بوست

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع بلدان العالم العربي بلا استثناء وسوم حول مباراة المغرب والبرتغال، التي حقق فيها المنتخب المغربي النصر على نظيره البرتغالي متأهلاً إلى نصف النهائي في بطولة كأس العالم في قطر، كأول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في هذه البطولة

وعبر مدونون عبر وسوم مثل #المغرب_البرتغال، #أسود_الأطلس و #فخر_العرب عن فرحتهم وفخرهم بتأهل المنتخب المغربي، ونشروا صوراً من احتفالات المشجعين ليس فقط في عواصم البلدان العربية، بل حتى في عدد من عواصم العالم.

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