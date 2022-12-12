قبل مواجهة “الأسود”.. بنزيمة للمنتخب الفرنسي: “هيا يا رفاق.. لقد اقتربنا”

2022-12-12 / 10:39
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هبة بريس - القسم الرياضي

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيمة رسالة دعم لزملائه في المنتخب، قبل المواجهة المرتقبة أمام أسود الأطلس، برسم نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال بنزيمة، في تدوينة نشرها على مختلف حساباته الاجتماعية: “هيا يا رفاق.. تفصلكما مباراتان (على اللقب)، لقد اقتربنا.. كلنا وراءكم.. هيا”.

هذا ولم يشارك بنزيمة، إلى جانب المنتخب الفرنسي في مونديال قطر، بسبب تعرضه لإصابة قبيل انطلاق المنافسة الدولية.

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تعليق واحد

  1. إن شاءالله تكون نهايتهم مذلة ومخزية كمصير رونالدو وغيره….هي مقابلة كروية بنغمة الاستعمار والمقاومة….ان شاء الله يذلهم آلله على ايدينا.

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