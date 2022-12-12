فنانة مصرية تتغزل ب “بونو”: “بونو دايبة أنا في جنونو”

نجلاء مزيان

حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على تهنئة المنتخب المغربي بفوزه و كذا الإنجاز الذي حققه، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وغازلت سمية الخشاب ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب عبر ذات المنصة قائلة :”بونو بونو دايبة أنا في جنونه”.

و خلفت تدوينة الفنانة المصرية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، و ردود أفعال متباينة، بين مؤيد لطريقتها في التعبير و معارض خاصة و أنه متزوج.

و يشار أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه على نظيره البرتغالي على ملعب الثمامة في دور الثمانية لمونديال قطر.

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