الجزائر : المؤبد مرة أخرى لزعيم حركة مقيم بفرنسا

هبة بريس

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالعاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، حكما غيابيا ثانيا بالسجن المؤبد على رئيس حركة “الماك” فرحات مهني، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقه.

ويتابع فرحات مهني بتهم جنائية منها جناية المساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق خلق جو من انعدام الأمن.

كما أدانت المحكمة 11 متهما فارا بنفس العقوبة فيما أصدرت أحكاما تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا بحق متهمين آخرين، إلى جانب استفادة 5 متهمين من البراءة.

ويتابع فرحات مهني بتهم: “إنشاء والانتماء لمنظمة إرهابية” و “نشر أفكار منظمة إرهابية” وكذا “التحريض على الكراهية والدعوة للعنف” بالإضافة إلى تهمة “الإساءة إلى الرسول محمد وتدنيس المصحف الشريف” وتهم أخرى.

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