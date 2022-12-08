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للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

2022-12-08 / 12:44
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هبة بريس - وكالات

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا.

وصوّت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 5 أصوات لعصام خليفة، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.

وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل 15 ديسمبر.

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