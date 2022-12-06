ياسين بونو : إن شاء الله نتقدم ونفرح المغرب أكثر

هبة بريس _ رياضة

أكد ياسين بونو حارس منتخب المغرب، أنهم سيقدمون كل ما لديهم للوصل لأبعد مرحلة في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد الفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ16 بركلات الترجيح.

وقال ياسين بونو في تصريحات بعد المباراة: “الحمد لله، إن شاء الله نتقدم ونفرحهم أكثر”.

وأضاف حارس منتخب المغربي: “في المرمى لازم تكون مركز والحمدلله تيسرت”.

وتأهل المنتخب المغربى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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