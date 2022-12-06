ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة المغرب ضد إسبانيا

2022-12-06 / 19:37
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هبة بريس _ رياضة

توج ياسين بونو، حارس منتخب المغرب، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة “أسود الأطلس” وإسبانيا والتى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة، جائزة أفضل لاعب للحارس المغربى المتألق ياسين بونو بعدما قدم مستوى رائع خلال مواجهة إسبانيا وإنقاذه ببراعة لركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائى من كأس العالم للمرة الأولى فى التاريخ.

وحقق المنتخب المغربى تأهل تاريخى للدور ربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى فى تاريخ المنتخبات العربية، بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى بدون أهداف

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‫9 تعليقات

  3. شكرا لكل العرب على تشجيعكم و دعمكم لنا
    المنتخب المغربي هو أيضا منتخبكم 🇲🇦🇲🇦🇲🇦

  6. الحمد لله الله يحفظه الحارس وترليوووووون مبروك لأسود الأطلس 🇲🇦🏆فرحتونا ورفعتوا راس العرب

  8. يستحقها والله افضل حارس في بطولة كأس العالم في قطر الف مبروك للمغرب العربي

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