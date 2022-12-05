الكشف عن حكم مباراة المغرب وإسبانيا

هبة بريس - وكالات

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني، لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا غدا الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال “قطر 2022”.

وسبق لراباليني أن أدار مباراة المغرب وكرواتيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيساعد راباليني في مباراة الغد، مواطنيه خوان بابلو بيلاتي، ودييغو بونفا، أما الحكم الرابع فهو البرازيلي رافاييل كلاوس.

فيما سيتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد “الفار”، الأرجنتيني ماورو فيغليانو، بمساعدة الكولومبي نيكولاس غالو، مع تواجد التشيلي خوليو باسكونان، والأوروغوياني نيكولاس تاران.

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