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انفجار عبوة داخل طرد بريدي في السفارة الأوكرانية بمدريد

2022-11-30 / 17:14
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام غربية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية، مدريد، أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.

وأفادت صحيفة “20 دقيقة” نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء، بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في طرد بريدي.

وقالت “انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد”.

ووفقا للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.

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