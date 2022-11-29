كأس العالم قطر 2022.. 7 متأهلين لدور الـ16 بالمونديال

هبة بريس _ متابعة

حجز منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة بطاقتى التأهل فى المجموعة الثانية، بعد الفوز على ويلز وإيران، فى ختام دور المجموعات من كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتصدر المنتخب الإنجليزى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حجز منتخب الولايات المتحدة المركز الثانى برصيد 5 نقاط، فيما توقف رصيد إيران عند النقطة 3 فى المركز الثالث، بينما تذيل منتخب ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبهذا الترتيب، ينضم منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى الخماسى المتأهل وهى فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال.

وتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما احتل منتخب السنغال المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما ودع منتخب الإكوادور البطولة بعدما توقف رصيده عند النقطة 4 فى المركز الثالث ليلحق بقطر الذى خسر المباريات الثلاثة وودع البطولة.

وكان 3 منتخبات فقط حسموا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعدما حققت العلامة الكاملة بعد أول جولتين، وهم فرنسا والبرازيل والبرتغال.

وحجز منتخب فرنسا أول بطاقة تأهل إلى دور الـ16 فى رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم الذى يحمله عن الموسم الماضى، وحصد منتخب الديوك انتصارين متتاليين فى دور المجموعات، بعدما فاز فى المباراة الأولى على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك بنتيجة 2/1، ليحقق العلامة الكاملة.

لحق منتخب البرتغال بفرنسا ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى دور الـ16، بعدما فاز فى المباراة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز فى المباراة الثانية على منتخب أوروجواى بهدفين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل رسمياً للمرحلة المقبلة.

انضم منتخب البرازيل إلى فرنسا والبرتغال، بعدما حقق انتصارين متتاليين، حيث فاز فى الجولة الأولى على صربيا بهدفين نظيفين، ثم فاز فى الجولة الثانية على سويسرا بهدف نظيف، ليحصد 6 نقاط ويلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ16.

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