قنصلية “تاراغونا” تزامن الإحتفال بذكرى عيد الإستقلال ويوم مباراة المنتخب المغربي

2022-11-28 / 17:45
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

نظمت القنصلية العامة للمملكة ب” تاراغونا” يوم أمس الأحد إحتفالا مميزا بذكرى عيد الإستقلال المجيد، حضره عدة شخصيات إسبانية على رأسهم عمدة بلدية “البندريل” وممثلين عن أجهزة الأمن بالمدينة إضافة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمين بذات الدائرة القنصلية.

وتزامن الإحتفال بالعيد الوطني مع يوم مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره البلجيكي الذي فاز فيه الأسود بهدفين نظيفين لتتحول الفرحة إلى فرحتين في جو طبعته الحماسية والروح الوطنية العالية من قبل الجميع ، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو أفراد الجالية المغربية وهم يتابعون بشوق أطوار المباراة بما فيهم السيدة القنصل العام ” إكرام شاهين” التي إرتدت قميص الأسود تعبيرا عن مساندتها للمنتخب المغربي.

وخلال كلمة بالمناسبة ألقتها القنصل العام ” إكرام شاهين” أمام الحضور ، إستحضرت أهمية ذكرى عيد الإستقلال المجيد وما تعنيه بالنسبة للمغاربة ملكا وشعبا، معبرة عن شكرها للشخصيات الإسبانية التي شاركتهم الفرحة بهذا الحدث الوطني الذي يبرز تلاحم المغاربة وارتباطهم الوثيق بوطنهم رغم بعد المسافات.

وتميز إحتفال القنصلية العامة ل” تاراغونا” بتنظيم دوري مصغر لكرة القدم شاركت فيه فرق كثيرة تم تتويج الفائز بهدايا رمزية تقديرا لمشاركته وفوزه في هذه التظاهرة التي سبق وقلنا أنها تزامنت مع حدثين مهمين أولهما ذكرى عيد الإستقلال وثانيهما الفوز المستحق للمنتخب الوطني على منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم التي تجري أطوارها بدولة قطر الشقيقة.

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