1041 مترشحا بإقليم الجديدة اجتازوا مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات

أحمد مصباح – الجديدة

اجتاز، اليوم الأحد 27 نونبر الجاري، 1041 مترشحة ومترشحا بإقليم الجديدة، مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعليم الابتدائي المزدوج).

هذا، وأشرف بمدينة الجديدة، رشيد شرويت، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للجديدة، الذي كان مرفوقا برئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، ورئيس مصلحة الموارد البشرية، على انطلاقة الاختبارات الكتابية، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، بمراكز الامتحانات الثلاثة المخصصة لإجرائها، وهي مركز الثانوية-التأهيلية ابن خلدون، ومركز الثانوية-التأهيلية القاضي عياض، ومركز الثانوية-التأهيلية أبي شعيب الدكالي.

وقد وقف المسؤول التربوي الإقليمي، خلال الزيارات الميدانية والتفقدية التي قادته تباعا، في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى مراكز الامتحانات، على سير جميع العمليات المتعلقة بإجراء الاختبارات الكتابية، انطلاقا من تسليم أوراق المواضيع، إلى رؤساء المراكز، وفتح الأظرفة، واستقبال المترشحات والمترشحين، وولوجهم إلى فضاء المراكز والقاعات.

وقد أمن ما بين أستاذين وثلاثة أساتذة الحراسة داخل كل قاعة من القاعات ال53 التي جرت فيها بمراكز الامتحانات، مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. حيث وفرت بالمناسبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالجديدة، المستلزمات والوسائل الضرورية، ناهيك عن التتبع والتوجيه، داخل مراكز الامتحانات بالجديدة.

إلى ذلك، أشاد المسؤول التربوي الإقليمي، بالسلطات الترابية الإقليمية والمحلية والأمنية، على نجاعة التدابير التنظيمية، التي واكبت هذه المحطة الهامة، وبالمترشحات والمترشحين الذين حضروا بكثافة، على التزامهم بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة؛ كما نوه بانخراط الأطر الإدارية والتربوية، التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

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