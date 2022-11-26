مونديال قطر.. حكم مكسيكي لإدارة مباراة المغرب وبلجيكا

2022-11-26 / 12:55
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هبة بريس - متابعة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مهمة إدارة مباراة المنتخب المغربي ونظيره البلجيكي المقررة غدا الأحد في دور المجموعات لكأس العالم 2022، للحكم المكسيكي، سيزار راموس.

ويقود سيزار راموس هذه المواجهة، بمساعدة كل من حكمي الراية، ألبيرتو مورين، وميغيل هيرنانديز، فيما سيكون الياباني يوشيمي ياماشيتا، حكما رابعا.

وكان منتخب “أسود الأطلس” اقتنص نقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف مع المنتخب الكرواتي، الأربعاء الماضي، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال “قطر 2022” والتي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وكندا.

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