فيدرالية الناشرين تؤسس فرعها العاشر وبوداش رئيسا

2022-11-26 / 00:01
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هبة بريس

اسست الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فرعها العاشر بالمملكة، وذلك بجهة درعة تافيلالت، حيث تم انتخاب رئيس ومكتب الفرع خلال جمع عام أقيم بمدينة الرشيدية، مساء اليوم الجمعة.

وفيما يلي تشكيلة الفرع الجهوي للفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة درعة تافيلالت:

الرئيس: إدريس بوداش (الحدث بريس – ورقية)
النائب الأول: نبارك امراو (الواحة بوسط)
النائب الثاني: حسن كوجوط (جديد أنفو)
النائب الثالث: محمد بوبيزة (ميدلت بريس)
الكاتب العام: عبد اللطيف أيت علي (ورزازات أون لاين)
نائبه: مصطفى مسعاف
أمين المال: عصام اوخويا (زاكورة نيوز)
نائبه: يوسف القاضي (ورزازات بريس)
مستشارون:
الحبيب بلوك (الراشيدية 24)
عبد اللطيف قسطاني (غريس فالي)
محمد علوي (الحدث بريس – إلكترونية)

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