إنجلترا تتعادل سلبيا مع الولايات المتحدة وتواصل صدارة المجموعة

2022-11-25 / 22:06
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هبة بريس _ رياضة

حسم التعادل السلبي موقعة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب “البيت”، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات بطولة كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر.

ولم يشهد الشوط الأول أحداثا مثيرة بين الفريقين، سوى الكرة التي سددها نجم تشيلسي كريسيتان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا وارتطمت في العارضة.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الإنجليزي السيطرة على منتصف الملعب واستعان بعامل الخبرة جوردان هندرسون بدلا من جود بيلينجهام، ثم حاول تنشيط الهجوم من خلال إدخال ماركوس راشفورد وجاك جريليش، لكن دون جدوى.

وبهذه النتيجة يواصل المنتخب الإنجليزي التربع على صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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