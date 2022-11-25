الناظور .. توقيف شخصين متورطين بشبكة إجرامية في سرقة السيارات

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية بني أنصار بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الناظور، صباح اليوم الجمعة 25 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و47 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة ببني أنصار قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكاية تتعلق بسرقة سيارة كانت مركونة بالشارع العام، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بالمنطقة القروية “بويفرور” بضواحي المدينة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه الرئيسي وكذا محله التجاري المعد لإصلاح المركبات، عن حجز مجموعة من المفاتيح المزورة للسيارات، وهيكل سيارة في طور تزوير لوحات ترقيمها وسيارة خفيفة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد قادت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيه الثاني المشارك في هذا النشاط الإجرامي، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محله التجاري، المعد أيضا لإصلاح المركبات، عن حجز ثلاثة محركات ومجموعة من قطع الغيار للسيارات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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