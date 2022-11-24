انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان دبلن للفيلم العربي

2022-11-24 / 17:58
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نجلاء مزيان

في أجواء جد حماسية،انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان دبلن للفيلم العربي السنوي (DAFF) برعاية المخرج الإيرلندي جيم شيريدان والمخرجة المغربية زهراء مفيد في القاعة السنيمائية المشهورة ستيلا.

و ستُعرض سبعة أفلام عربية وفيلم مغربي مع افتتاح الدورة التاسعة بفيلم ” Gaza Mon Amour” ، كما ستستمر الفعاليات إلى غاية السادس و العشرين من نونبر الجاري.

مهرجان دبلن للفيلم العربي، تأسس سنة 2014 بمبادرة من المخرجة زهراء مفيد والمرشح لجائزة الاوسكار المخرج العالمي جيم شيريدان في محاولة منهما لمنح الجمهور الإيرلندي فرصة الاستمتاع بأفضل الأفلام العربية الجديدة والكلاسيكية، و كذا التعرف على الثقافة العربية و المغربية بالخصوص.

و في هذا الصدد قالت زهراء مفيد:” لقد حاولنا أن نخرج هذه النسخة رغم الإمكانيات البسيطة المتاحة في الوقت الحالي و لكن إحتراما للسينما و للوفاء لهذا الموعد السنوي المميز، قررنا إقامة هذه الدورة التي نالت إعجاب الجميع”.

و أضافت قائلة:”هناك العديد من المفاجأت المهمة في الدورة العاشرة،و أتمنى التفاتة وزارة الثقافة والشباب المغربية و على رأسها الوزير الشاب الذي يؤمن بقيمة الفن أن يدعمنا ولو معنويا لأننا نعتبر أنفسنا سفراء لبلدنا العظيم المغرب “.

و يشار إلى أن المهرجان الذي تم تقديمه ودعمه منذ إنشائه من قبل سوق دبي الحرة، وعدد من السفارات العربية منها السعودية، مصر،فلسطين، والمغرب، شارك فيه العديد من الممثلين البارزين وصانعي الأفلام،حيث شارك الفنان العالمي الراحل عمر الشريف في إطلاق النسخة الافتتاحية من ذات المهرجان.

ومن الوجوه الشهيرة الأخرى التي دعمت المهرجان خلال الدورات الفارطة The Edge والممثلة Fionnula Flanagan والمغني Damien Dempsey والممثل وليام كننغهام من مسلسل”Game of Throne’s” .

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