فاس.. إصابات في انهيار عمارة من 3 طوابق

ع محياوي - هبة بريس

حالة استنفار قصوى عاشها شارع الشفشاوني بفاس صباح اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، التابع ترابيا لمقاطعة أكدال بعد انهيار بناية مكونة من 3 طوابق .

وعلمت ” هبة بريس ” أن العمارة التي كانت في طور الاصلاح تعتبر من البنايات القديمة على مستوى شارع الشفشاوني .

وفور علمهم بالواقعة،حلت على الفور مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين، بما فيها الوالي زنيبر ووالي أمن فاس ، فيما تدخلت عناصر الوقاية المدنية للبحث عن مصابين محتملين من عمال البناء فيما عرف الحي حالة استنفار قصوى بعد حالة من الهلع التي أصيب بها السكان المجاورين للمبنى المنهار .

وأضافت ذات المصادر أن حادث الإنهيار خلق رعباً حقيقياً خاصة وأن المنزل انهار بشكل مفاجئ على أربعة عمال كانوا بصدد القيام بأعمال الهدم بدون أن يخلف أرواحا .

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