مباريات اليوم الخامس من المونديال.. الكاميرون و البرازيل و البرتغال يدخلون التحدي

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل اليوم فعاليات مونديال قطر في يومها الخامس بإجراء مباريات الجولة الأولى عن المجموعتين السابعة و الثامنة من دور المجموعات.

و يواجه في الساعة الحادية عشر صباحا، منتخب الكاميرون نظيره السويسري، فيما بداية من الثانية ظهرا تواجه كوريا الجنوبية خصمها الأوروغواي.

و في الساعة الخامسة عصرا، يواجه منتخب البرتغال المنتخب الغاني، فيما تختم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بلقاء صربيا و البرازيل.

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