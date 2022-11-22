الفضاء المغربي ومواهب الشباب يستضيفان مهرجان السينما المغربية الثالث بكندا

نجلاء مزيان

ينظم الفضاء المغربي الكندي للإبداع وجمعية مواهب الشباب، من 2 الى 4 دجنبر المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السينما المغربية بكندا، وذلك بشراكة مع دار المغرب بمنتريال تحت شعار “السينما تجمعنا”.

وستعرف هذه الدورة الجديدة، التي تقام تحت شعار”السينما تجمعنا”، فقرات سينمائية متنوعة وخصبة، فضلا عن عرض أكثر من 10 أفلام منها الأفلام الطويلة و الأفلام القصيرة.

وستجمع هذه الدورة، التي تسعى إلى المساهمة في تنشيط الساحة الفنية المغاربية، وتقوية الروابط بين الجالية والثقافات، عددا من المخرجين والممثلين، كالمخرج حميد زيان، وعبد الإله الجوهري، فضلا عن الممثل الفنان محمد الجم والفنان رشيد الوالي ونقاد سينمائيين ومنتجين.

كما سيحضر الدورة بالمناسبة صحافيين ومهنيي الفن السابع، من أجل دمقرطة الولوج إلى السينما والفن عموما، والعمل على تطوير الصناعة السينمائية والاحتفاء بها.

وأكد المدير الفني للمهرجان، أنه وبعد دورتين رقميتين ناجحتين، إختارت إدارة المهرجان السينما المغربية بكندا، بالإضافة إلى العروض السينمائية الطويلة والقصيرة، تنظيم ثلاث ورشات تقنية وفنية.

وأضاف أن الورشة الأولى في التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، سيؤطرها المخرج حميد زيان، والثانية (Work Shop) ينشطها الفنان والممثل رشيد الوالي والثالثة خاصة بالفيلم الوثائقي ينشطها المخرج المغربي حميد زيان.

كما تشهد الدورة تنظيم ندوتين فكريتين، الأولى تتمحور حول شعار الدورة “السينما تجمعنا” بمشاركة الفنانين المتألقين رشيد الوالي، والحاج محمد الجم، أما الندوة الثانية التي ستعالج موضوع “الإخراج السينمائي”، فستتميز بمشاركة الناقد والمخرج السينمائي عبد الإله الجوهري والفنان رشيد الوالي.

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