احتجاجا على حكومتهم.. لاعبو منتخب إيران يرفضون ترديد نشيدهم الوطني

2022-11-21 / 15:33
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هبة بريس - وكالات

التزم لاعبو المنتخب الإيراني الصمت أثناء أداء النشيد الوطني خلال عزفه، قبيل مواجهتهم أمام إنجلترا في باكورة مبارياتهم ضمن مونديال “قطر 2022”.

وتشير بعض التقارير إلى أن امتناع اللاعبين الإيرانيين عن أداء النشيد الوطني قد يكون بسبب حزنهم على الأوضاع في بلدهم، الذي يشهد حاليا أعمال عنف وتخريب ومواجهات بين قوات الحكومة وجماعات انفصالية، فيما فسرت مواقع معارضة تصرف المنتخب الإيراني على أنه دعم للمحتجين.

وتقام مباراة إيران وإنجلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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