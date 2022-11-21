ل”سبب مجهول”.. الشرطة الجزائرية توقف ناشرا وشاعرا

هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة الجزائرية مساء الأحد الناشر والشاعر لزهاري لبتر حيث قضى الليلة في مركز شرطة بوسط العاصمة دون ان يُعرف سبب توقيفه، بحسب ما أعلنت عائلته.

وكتب ابنه أمين لبتر عبر صفحته على فيسبوك “تقدم ضابطا أمن بالزي المدني إلى منزل لزهاري لبتر في الساعة السادسة والنصف مساء (17:30 تغ) ومعهم استدعاء لا اعرف محتواه” مضيفا انه لا يعرف “السلطة التي ينتمون اليها ولا سبب التوقيف”.

واشار إلى أن والده مريض و “يعاني من الجلوكوما ، يجب أن يأخذ دوائه حتمًا لتجنب الإصابة بالعمى”.

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