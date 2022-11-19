هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,5 درجات على سلم ريشتر، بعد منتصف الليل، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة و42 ثانية بعد منتصف الليل (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 25 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.458 درجة شمالا، وخط الطول 3.573 درجة غربا.

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