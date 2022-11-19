صورة تعبيرية

هزة أرضية بقوة 4,5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-19 / 12:12
0
هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,5 درجات على سلم ريشتر، بعد منتصف الليل، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة و42 ثانية بعد منتصف الليل (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 25 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.458 درجة شمالا، وخط الطول 3.573 درجة غربا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

فرضية الانتـ.ـحار..العثور على جــ..ـثة ثلاثيني يستنفر أمن طنجة

2022-11-18 / 21:08
Photo of تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

تاونات جريمة ق_تل تهز دوار مسدورة بجماعة عين عائشة

2022-11-17 / 11:55
Photo of فاس..” شارجور ” يتسبب في احتراق منزل بالكامل

فاس..” شارجور ” يتسبب في احتراق منزل بالكامل

2022-11-16 / 23:04
Photo of انقلاب حافلة خريبكة.. المحكمة تقضي بحبس السائق ومساعده

انقلاب حافلة خريبكة.. المحكمة تقضي بحبس السائق ومساعده

2022-11-16 / 20:01
Photo of جريمة بشعة تهز الجديدة.. زوج ي_قتل زوجته والأمن يحقق

جريمة بشعة تهز الجديدة.. زوج ي_قتل زوجته والأمن يحقق

2022-11-16 / 16:07
Photo of طنجة.. مصرع عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي

طنجة.. مصرع عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي

2022-11-16 / 14:41
Photo of مص_رع جندي وإصابات في حادثة سير بين مكناس و الحاجب

مص_رع جندي وإصابات في حادثة سير بين مكناس و…

2022-11-15 / 19:57
Photo of 12 قت_يلا و2355 جريحا.. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

12 قت_يلا و2355 جريحا.. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

2022-11-15 / 17:19
Photo of أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة حجر على الرأس

أمن طنجة يوقف المتورط في وفـ.اة والد طليقته بضـ.ربة…

2022-11-12 / 21:07
Photo of تاونات ..حريق هائل يندلع بغابة “جبل لقرع “

تاونات ..حريق هائل يندلع بغابة “جبل لقرع “

2022-11-12 / 20:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق