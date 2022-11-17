المتاجرة بالبشر تورط شخصين في القنيطرة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة من توقيف شخصين، يبلغان 30 و40 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة خمسة أفراد كان يتم إيواؤهم بداخل أحد المنازل بمدينة القنيطرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل المنزل المذكور أسفرت عن حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين، علاوة على سيارتين إحداهما نفعية و17 حاوية تضم 340 لترا من المحروقات.

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