تركيا… إحالة 49 مشتبها به للقضاء على خلفية تفجير إسطنبول

2022-11-17 / 12:26
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هبة بريس - وكالات

أحيل 49 شخصا للقضاء التركي على خلفية التفجير الذي ضرب شارع تقسيم في مدينة إسطنبول مخلفًا قتلى وجرحى.

وقالت وسائل إعلام تركية محلية، اليوم الخميس، إنه “تمت إحالة الموقوفين 49 من ضمن 51 على رأسهم منفذة التفجير”.

هذا وأعلنت المديرية العامة للأمن في إسطنبول، أن منفذة الهجوم تحمل الجنسية السورية، وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية (فصائل مسلحة غير معترف بها من قبل الحكومة السورية).

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