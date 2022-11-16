تعيين المالكي ..الأم المغربية توقفت عن الإنجاب منذ 1990 !!
اتسع الفضاء الأزرق “فايسبوك ” للتداول في تعيين الملك محمد السادس،، يوم الاثنين، الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وصدر تعيين المالكي، من خلال بلاغ ملكي قال إن الملك زود المالكي بـ “توجيهاته قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب”.
كما أكد الملك، حسب نفس البلاغ، على “ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد
عزيز إدامين، باحث في مجال حقوق الإنسان تساءل ان كانت الأرض المغربية والأم المغربية توقفت عن الإنجاب منذ 1990 عندما عين المالكي أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب والمستقبل .
وأضاف “المالكي ، مر بكل مؤسسات الدولة، استشارية، برلمانية ، حكومية، وكان دائما موضوع انتقاذ وفشل.. المالكي، حتى الطبيعة تستحي ان تكلفه بمهمة نظرا لسنه.وحتى العقل يستعصي عليه تبرير إعادة “تدوير” مادة لعشرين مرة، والأخلاق تأنف على نفسها أن تكون سجينة أهواء شخصية …”
يذكر أن المالكي المولود عام 1946، سبق له أن عين عام 1990 على رأس مجلس الشباب والمستقبل، وعُيِّن سنة 1998 وزيراً للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ، ثم وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عام 2002 التي قادها إدريس جطو، وهو عضو برلماني منذ عام 1993 وفي عام 2016 عين رئيسا لمجلس النواب .
18 تعليقات
باقي مسكين شاب و كلو نشاط و حيوية و الله يحسن عون الشباب الذين بلغوا سن الثلاثين فقد هرموا
صراحة ،شخصية غير مرغوب فيها، ولا قيمة مضافة لأسرة التعليم إلا شيء واحد وهو أنه يأتي على الأخضر واليابس
غادي يكمل 80 عام ويخرج تقاعد ههه
الكتاب يفهم من عنوانه.
حسبنا الله ونعم الوكيل
نفس الوجوه البئيسة لا يمكن الاصلاح اذا لم يكن هناك تغيير جذري
اذا ولي الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.
اذا كنت في المغرب فلا تستغرب…
المهم هو الماكياج اللى كايدىر لوجهو باش يبقى صغير سيطبقه على التعليم لعلى وعسى يخدم
هذا هو مسمار جحا
و عند الزهر هاد السيد 74عام أباقي مجاهش الزهيمر
الضحك على الشعوب
76 سنة لك الله يا وطني و كأن الطاقات الشابة قد انعدمت
لا يوجد لا إصلاح فقط ناهبي المال العام بدعوى اصلاح
قاالوا انه يحب كثيرا الشكولا فهي ستساعده على التفكير في تغييير وضعية التعليم والمعلمين باضافة دروس جديدة على كيفية الخلود داخل دهاليز السياسة والمناصب المؤدى عنها من مال دافعي الضراءب
في عهده وزيرا للتعليم فرض الاختلاط على المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة حينها اتخذت مؤسسات بريطانية وامريكية اجراءات معاكسة حيث قررت فصل الطلاب عن الطالبات خلال عملية التعليم وذلك بعد دراسات أكدت تدني مستوى التعلم خاصة لدى الطلاب خلال التعليم المختلط.
وفي عهده كثرت المقررات بطريقة تثير عدة تساؤلات واهمها : من المستفيد من تعدد المقررات التعليمية للمادة الواحدة وعلى مستوى الاقليم الواحد؟
وفي عهده صار من هب ودب يألف مقررات ” تكليخية” !!!!
صحيح كان التعليم في بلادنا ينحدر تدريجيا في الجودة منذ بداية التسعينيات خاصة بعد عملية التعريب ثم الفرنسة ثم التعريب …..الخ . لكن بعد تولي هذا الرجل زمام الأمور سقط التعليم سقوطا حرا” chute libre” وهو الان في غيبوبة منذ ذاك الحين. يا ترى هل ستنجح عملية الانعاش التي يتلقها التعليم للنهوض مرة اخرى رغم التكلفة الباهضة؟ الى ذلك الحين الساعات الاضافية تقوم مقامه و بتكلفة باهضة هي الاخرى لكن من جيوب الاباء والامهات مباشرة.
C’dans les vielles marmites qu’ont fait de la bonne soupe…. stop et fin
المالكي رجل مثقف وباحث في ميدان الاقتصاد وملم باوضاع التعليم وهو من درس لسنوات في الجامعة المغربية ماذا تريدون ان يعينوا من نجحوا بالغش والتدلبس اصحاب النقلة او طلاب النقط مقابل الجنس والله ليخجل المرء وهو يسمع لتدخل بعض الشباب لا لغة ولا افكار اصحاب الدكتراه في الوصوء او في السعر الجاهلي لورايتم مستوى بعض الاساتذة الجامعيين الشباب وسمعتم مداخلاتهم لخجلتم