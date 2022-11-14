وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول
هبة بريس - وكالات
أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد، حسبما ذكرت قناة “تي آر تي” العالمية العامة.
وقع انفجار في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول بعد ظهر اليوم الأحد، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل ستة أشخاص على الأقل.
وقال صويلو، إن “الشخص الذي ترك القنبلة اعتقل”.
وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.
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9 تعليقات
شكرا للشرطة التركية على مجهودها في القبض على هذا المجرم اللعين..
يجب أن يطبق عليه حكم الاعدام ..
كاميرات المراقبة لها دور فعال وايجابي في مراقبة تحركات المتطرفين والارهابيين واللصوص..
الارهاب عمل وحشي يهدد سلامة المواطنين والدولة ..
مشكورين الشرطة على مجهوداتهم الجبارة في توقيف المجرم ..
اللهم ارحم الاموات منهم واشفي الجرحى . يجب فتح تحقيق مع المشتبه به الرئيسي لمعرفة من كان يقف وراء ذالك ..
تحية لكل افراد العناصر الشرطة التركية على مجهودها في القبض على المنفذ الرئيسي للانفجار..
يجب اخذ الحيطة والحذر في الأماكن العمومية ..
اللهم احفظ كل البلدان من الارهاب اللعين والخبيث..