الصورة تعبيرية

للمرة الخامسة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

2022-11-10 / 12:09
0
هبة بريس - وكالات

فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال موقع “إم تي في” إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ”لبنان الجديد”، 1 “لأجل لبنان” و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.

وفي وقت سابق، اقترح النائب ملحم خلف عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.

في السياق ذاته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء “الوطنية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أول متحول يفوز بلقب ملكة جمال محلية في أمريكا

أول متحول يفوز بلقب ملكة جمال محلية في أمريكا

2022-11-10 / 10:55
Photo of إيلون ماسك: “لست غبيا وسأحقق قفزات في تويتر”

إيلون ماسك: “لست غبيا وسأحقق قفزات في تويتر”

2022-11-10 / 09:29
Photo of أول عربية مسلمة ببرلمان جورجيا الأمريكية

أول عربية مسلمة ببرلمان جورجيا الأمريكية

2022-11-09 / 20:47
Photo of الغنوشي مجددا أمام القضاء التونسي على ذمة قضية جديدة

الغنوشي مجددا أمام القضاء التونسي على ذمة قضية جديدة

2022-11-09 / 19:50
Photo of غوتيريس في “كوب27”: “أعطوني الخطاب الخطأ”

غوتيريس في “كوب27”: “أعطوني الخطاب الخطأ”

2022-11-09 / 16:34
Photo of الجزائر.. النيابة تطلب سجن الرئيس السابق لـ”سوناطراك” 18 سنة

الجزائر.. النيابة تطلب سجن الرئيس السابق لـ”سوناطراك” 18 سنة

2022-11-09 / 16:19
Photo of الشرطة البريطانية تعتقل محتجا قذف الملك تشارلز بالبيض

الشرطة البريطانية تعتقل محتجا قذف الملك تشارلز بالبيض

2022-11-09 / 14:20
Photo of زلزال يهز مدينة إيطالية وضواحيها ولا أنباء عن خسائر

زلزال يهز مدينة إيطالية وضواحيها ولا أنباء عن خسائر

2022-11-09 / 10:39
Photo of للمرة الأولى.. انتخاب مرشحة مثلية حاكمة لولاية ماساتشوستس

للمرة الأولى.. انتخاب مرشحة مثلية حاكمة لولاية ماساتشوستس

2022-11-09 / 09:55
Photo of 53 مقعدا.. ولاية أميركية قد تحدد الحزب الفائز بمجلس النواب

53 مقعدا.. ولاية أميركية قد تحدد الحزب الفائز بمجلس…

2022-11-08 / 21:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق