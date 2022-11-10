للمرة الخامسة.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

هبة بريس - وكالات

فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال موقع “إم تي في” إن نتيجة الاقتراع جاءت كالتالي: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ”لبنان الجديد”، 1 “لأجل لبنان” و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.

وفي وقت سابق، اقترح النائب ملحم خلف عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.

في السياق ذاته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق فيه 17 نوفمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء “الوطنية”.

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