حكم قضائي بسجن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي

هبة بريس _ الرباط

قالت مصادر قضائية إن القضاء التونسي أصدر حكماً يقضي بسجن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وشقيقه النائب السابق غازي القروي بالسجن لمدة ستة أشهر.

وأكد رياض النويري، الناطق باسم المحكمة الابتدائية في القصرين، صدور حكم بسجن الأخوين القروي لستة أشهر بتهمة “مغادرة التراب التونسي خلسة”.

وكانت السلطات الجزائرية أوقفت نبيل القروي، العام الماضي، الذي تلاحقه تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، مع شقيقه غازي القروي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة قبل أن تقرر لاحقاً إطلاق سراحهما، على أن تواصل التحقيق معهما وهما في حالة سراح.

وبعد أشهر، تداولت صفحات اجتماعية فيديو وصوراً للأخوين القروي في إسبانيا، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية تمكّنه من “الهروب” من الجزائر.

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