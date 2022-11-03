رسميا.. أسود الأطلس يواجهون جورجيا وديا بالإمارات قبل انطلاقة المونديال

هبة بريس ـ رياضة

في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022، يجري المنتخب الوطني مباراة ودية أمام منتخب جورجيا بالامارات العربية المتحدة.

وستجرى المباراة يوم الخميس 17 نونبر 2022 بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ( الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات: كرواتيا ، بلجيكا وكندا.

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