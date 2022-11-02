بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي.. شيرين توقع على قرار استكمال علاجها

هبة بريس - وكالات

كشف مصدر عن رغبة الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، باستكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان في المستشفى.

ولفت المصدر إلى أن شيرين أبلغت إدارة المستشفى الذي تحتجز فيه، بأنها ترغب بانتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها، وذلك بعد مرور 17 يوما، وانتهاء فترة الحجز الإلزامي للعلاج.

وأكد المصدر على أن شيرين وقعت، أمس الثلاثاء، على إقرار بكامل رغبتها لاستكمال فترة العلاج من المواد المخدرة بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية بالنزهة، وكان ذلك بعد إصابتها بحالة هياج عصبي.

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