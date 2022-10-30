صورة تعبيرية

مصـ…ـرع أستاذ في جلسة صيد بالقصبة بأصيلة

2022-10-30 / 20:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص في الخمسينيات من العمر، مصرعه اليوم الأحد 30 أكتوبر ، إثر سقوطه من أعلى صخرة أثناء ممارسته لهواية الصيد بأحد شواطئ مدينة أصيلة شمال المملكة .

وبحسب مصادر محلية ، فيتعلق الأمر بشخص ينتمي لهيئة التدريس بمدينة أصيلة ، حيث نعت مجموعات بمنطقة حد الغربية الاستاذ ووصفت الحادث بالمؤلم .

وفي سياق متصل أطلقت عناصر الوقاية المدنية عملية بحث عن الضحية قصد انتشال جثته .

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‫16 تعليقات

  5. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون
    البقاء لله

  7. لا حولى ولا قوة الا بالله تعددت الاسباب والموت واحدة اللهم اغفرله وارحمه

  9. انالله وان اليه راجعون الله يرحمو ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

  10. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا كان أجله. اللهم أسكنه فسيح جناتك واغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. إنك على كل شيء قدير

  11. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله

  12. اللهم ارحمه يا رب رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

  13. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله

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