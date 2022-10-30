مدن المغرب تحرر ملكها العمومي ..خريبكة خارج التغطية !!!

هبة بريس _ خريبكة

يتابع كل المغاربة صوت الجرافات وهي تدك ما سرق خارج القانون من الملك العام من خلال حملات طالت مدن عديدة إذ اتسع الفضاء الأزرق لنقل مجريات ” إزاحة العبث ” في مشاهد بطولية صفق لها المغاربة وخلقت ارتياحا كبيرا بدليل نيلها النصيب الأوفر من التعاليق التي صبت جميعها في رافد ” الإيجاب ” ..

خريبكة ..الجميع يراقب ” الفوضى ” والجميع يتساءل عن الدوافع وراء عدم انطلاق مثل هاته الحملات، بالرغم من التنديد المتكرر حيال ظاهرة باتت تثير الكثير من علامات الاستفهام

خريبكة .. ظاهرة احتلال الملك العمومي بلغت مداها في ظل تغول أصحاب بعض المقاهي والمتاجر والمطاعم بالشوارع العامة الرئيسية ( الفردوس نمودجا ) حيث حول بعض محتلي الملك العمومي الشوارع إلى ضيعة خاصة في ملكهم، يتصرفون في ملك الدولة كما يحلو لهم ، ويلحقونه بأملاكهم الخاص، محطمين أرقاما قياسية في عملية احتلال الملك العمومي،حيث زحف الاسمنت والكراسي الى ان صار الملك العام مستباحا أمام أعين الجهات الوصية

إنه لمن العار أن يتحول الملك العام إلى ملك خاص، إلى درجة أن يضطر الراجلون المشي وسط السيارات والشاحنات رفقة صغارهم بل في احيان كثيرة تغيير وجهتهم كرها مما يعني أن هذا الغزو الغير القانوني أصبح مرفوضا واذا طال أمده فليس له من تفسير سوى …” مصائب قوم عند قوم فوائد ”

إن كل الرسائل في هذا المقام موجهة لعامل الإقليم الذي تمر عجلات سيارته من أمام “العبث ” وهو مطالب أكثر من أي وقت مضى إلى ” تخليص المدينة من جبروت احتلال الملك العمومي بلا رجعة” على اعتبار أن الظاهرة تفاقمت وبشكل ” عدواني”

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واذا كانت الرسائل كلها موجهة لعامل الإقليم فبعض المسؤولين بخريبكة يقومون بتزكية العبث من خلال ” تشباح الرجلين” بالكراسي المحتلة للواجهات ..فكيف سيكف البعض على احتلال الملك العام ووجوه في المسؤولية تختار الخرق لتزكية الخرق ..

نعم، قد نتفهم جميعا الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على القوت اليومي لهذه الفئة، لكن أن تستغل الظرفية كمطية من البعض لخلق نوع من الفوضى بالشارع العام من خلال احتلاله وتحويله لملك خاص فتلك أمور لا يجب السكون عنها انسجاما مع روح الدستور

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