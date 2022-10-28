الأمم المتحدة: فيضانات إفريقيا شردت 3.4 ملايين شخص

2022-10-28 / 22:42
4
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3.4 ملايين شخص نزحوا في غرب ووسط إفريقيا بسبب الدمار الناجم عن الفيضانات

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الفيضانات تسببت بمقتل المئات وتشريد الآلاف في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ونوهت بأن الحكومة في تشاد- حيث ألحقت مياه الفيضانات أضرارا لأكثر من مليون شخص- أعلنت حال الطوارئ.

وعن نيجيريا (غرب إفريقيا)، قالت المفوضية إنها شهدت أسوأ فيضانات منذ عشر سنوات، أودت بحياة المئات وشردت 1.3 مليون شخص وأثرت على أكثر من 2.8 مليون آخرين.

وأُجبر الناجون على الفرار باتجاه المناطق المرتفعة بعد أن غمرت المياه الأراضي الزراعية والبنية التحتية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

2022-10-28 / 18:53
Photo of “طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

“طباخ بوتين” يقر بتجنيد سجناء يحملون الإيدز والكبد الوبائي

2022-10-28 / 18:35
Photo of مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

مقابل 44 مليار دولار.. تويتر في قبضة إيلون ماسك

2022-10-28 / 09:23
Photo of قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

قتي_ل وجرحى بهجوم في ميلانو.. بينهم لاعب إسباني

2022-10-27 / 22:41
Photo of طهران تستدعي السفير الألماني لديها

طهران تستدعي السفير الألماني لديها

2022-10-27 / 20:27
Photo of باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

باريس هيلتون الروسية” تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

2022-10-27 / 19:39
Photo of ذب_حوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل.. إيقاف عصابة بالجزائر

ذب_حوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل.. إيقاف عصابة بالجزائر

2022-10-27 / 14:56
Photo of ماسك يغير بروفايله لرئيس تويتر.. ويطمئن الموظفين “لن أطردكم”

ماسك يغير بروفايله لرئيس تويتر.. ويطمئن الموظفين “لن أطردكم”

2022-10-27 / 10:52
Photo of ماكرون للفرنسيين: أسعار الكهرباء سترتفع في العام المقبل

ماكرون للفرنسيين: أسعار الكهرباء سترتفع في العام المقبل

2022-10-27 / 09:30
Photo of محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

2022-10-26 / 20:28

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق