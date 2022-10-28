سناء عكرود تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

نجلاء مزيان

فاجئت الفنانة المغربية سناء عكرود متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، بقرار تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي:”أنا ، سناء عكرود، وقعت للتو على وثيقة التبرع باعضائي السليمة بعد وفاتي لتكون متاحة و ذات فائدة لاشخاص آخرين، بحاجة اليها”.

و أضافت :”تستدعي التبرع بالأعضاء ليس ترفا أو موضة، بل هي ضرورة حيوية و ملحة استنفار كل الجهود و الآليات للتحسيس بها، عمل من أعمال المواطنة و المشاركة و دعوة للحياة و انقاذ الارواح”.

و أردفت قائلة:”التبرع بالأعضاء عملية انسانية يشجع عليها الدين الإسلامي و يديرها القانون المغربي بدقة و حزم موفرا ترسانة قانونية دقيقة و متقدمة تنظم العملية برمتها، كما تشرف عليها منظومة صحية متطورة و ذات خبرة في المجال فلنستعلم عن الامر، و لنتشارك هذه الهبة التي منحت لنا”.

و اختتمت تدوينتها:”هي إمكانية التبرع بعضو سليم لانقاذ حياة شخص عليل، عملا بقوله تعالى : ” و من أحياها فكأنما احيا الناس جميعا “، صدق الله العظيم،لنتشارك هبة الحياة”.

و تفاعل العديد من النشطاء مع قرار عكرود، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض”.

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