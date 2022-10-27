ايمانويل ماكرون

ماكرون للفرنسيين: أسعار الكهرباء سترتفع في العام المقبل

2022-10-27 / 09:30
10
هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 15٪ العام المقبل.

وقال ماركون عبر قناة “فرانس 2” التلفزيونية: “لقد تسبب الصراع في أوروبا في عواقب عديدة في مجال الطاقة وأدى إلى ارتفاع الأسعار.. يجب أن نتغلب على هذه العاصفة معا، ونحمي الشرائح الأكثر ضعفا من السكان”.

ووعد الرئيس الفرنسي بأن السلطات ستقدم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم الطلاب.

وأوضح ماكرون: “نتيجة مساعدة العائلات، سيرتفع سعر الغاز والكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15٪ فقط، وليس بنسبة 100٪ كما تحدده أسعار السوق”.

وأضاف أنه بسبب الأزمة، تراجعت عائدات فرنسا بمقدار 85 مليار يورو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماسك يغير بروفايله لرئيس تويتر.. ويطمئن الموظفين “لن أطردكم”

ماسك يغير بروفايله لرئيس تويتر.. ويطمئن الموظفين “لن أطردكم”

2022-10-27 / 10:52
Photo of محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

2022-10-26 / 20:28
Photo of رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر بعد إساءتها لنائب من أصل إفريقي

رئيسة وزراء إيطاليا تعتذر بعد إساءتها لنائب من أصل…

2022-10-26 / 19:52
Photo of إدانة 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان

إدانة 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان

2022-10-26 / 19:28
Photo of تحقيق صادم يكشف استغلالا جنسيا لنساء كمال الأجسام بأمريكا

تحقيق صادم يكشف استغلالا جنسيا لنساء كمال الأجسام بأمريكا

2022-10-26 / 18:26
Photo of الأول في العالم.. لقاح مضاد لكورونا عن طريق الفم

الأول في العالم.. لقاح مضاد لكورونا عن طريق الفم

2022-10-26 / 11:35
Photo of نائبة عربية بالكنيست تنعى شهداء نابلس

نائبة عربية بالكنيست تنعى شهداء نابلس

2022-10-25 / 21:15
Photo of نواب أميركيون يسحبون خطاب “التفاوض” مع بوتين

نواب أميركيون يسحبون خطاب “التفاوض” مع بوتين

2022-10-25 / 20:57
Photo of وفاة “أقذر رجال العالم” عن عمر 94 عاماً في إيران

وفاة “أقذر رجال العالم” عن عمر 94 عاماً في…

2022-10-25 / 18:24
Photo of وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

2022-10-25 / 18:18

‫10 تعليقات

  1. الامر يزداد سوءا في اوروبا من الغاز والكهرباء وغيرها من اساسيات الحياة..

  4. اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر هذا رغم أنهم يتمتعون بالحقوق احسن بكثير من العالم الثالث ..

  8. على الحكومة الفرنسية أن تجد حلا عاجلا لشعبها وتوفير كل مستلزمات الحياة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق