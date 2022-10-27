ماكرون للفرنسيين: أسعار الكهرباء سترتفع في العام المقبل
هبة بريس - وكالات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 15٪ العام المقبل.
وقال ماركون عبر قناة “فرانس 2” التلفزيونية: “لقد تسبب الصراع في أوروبا في عواقب عديدة في مجال الطاقة وأدى إلى ارتفاع الأسعار.. يجب أن نتغلب على هذه العاصفة معا، ونحمي الشرائح الأكثر ضعفا من السكان”.
ووعد الرئيس الفرنسي بأن السلطات ستقدم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم الطلاب.
وأوضح ماكرون: “نتيجة مساعدة العائلات، سيرتفع سعر الغاز والكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15٪ فقط، وليس بنسبة 100٪ كما تحدده أسعار السوق”.
وأضاف أنه بسبب الأزمة، تراجعت عائدات فرنسا بمقدار 85 مليار يورو.
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10 تعليقات
الامر يزداد سوءا في اوروبا من الغاز والكهرباء وغيرها من اساسيات الحياة..
الغرب تأثر بالحرب الروسية الاكرانية وانعكس عليه سلبيا..
اللهم فرج على اخواننا المسلمين في كل أنحاء العالم ..
اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر هذا رغم أنهم يتمتعون بالحقوق احسن بكثير من العالم الثالث ..
اللة يمهل ولا يهمل وكل ساقي سيسقي بما سقي ولا يظلم ربك أحدا..
اللهم انصر الشعوب الاوربية على حكامها وسياسيتهم التبعية ..
اللهما أضرب الضالمين بالضالمين وأخرجنا منهم سالمين..
على الحكومة الفرنسية أن تجد حلا عاجلا لشعبها وتوفير كل مستلزمات الحياة..
هل هي بداية الربيع الاروبي …
سوف تسوء الامور اكثر واكثر في الايام القادمة..