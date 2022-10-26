إدانة 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان

2022-10-26 / 19:28
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هبة بريس _ وكالات

أدان القضاء الأمريكي يوم الأربعاء، 3 أشخاص حاولوا اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشين ويتمير، العام 2020.

وأدين جو موريسون 28 عاما، ووالده بيت ميوزيكو 44 عاما، وبول بيلار 24 عاما، بجريمة إطلاق نار والانتماء إلى عصابة.

وتم التأكيد على أن ثلاثتهم مذنبون بتقديم “دعم مادي” من أجل القيام بعمل إرهابي كأعضاء في مجموعة شبه عسكرية.

كما أجروا تدريبات بالأسلحة النارية في ريف مقاطعة جاكسون مع زعيم المخطط، آدم فوكس، الذي شعر بالاشمئزاز من الحاكم غريتشين ويتمير ومسؤولين آخرين في عام 2020 وقال إنه يريد اختطافها.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد أعلن في شهر أكتوبر 2020 أنه “وفقا لإفادة خطية من العميل الخاص ريتشارد تراسك، فإن مجموعة من الأفراد كانوا يناقشون الإطاحة ببعض أفراد الحكومة وعناصر إنفاذ القانون في أوائل عام 2020”.

وقال تراسك، إن “هناك سببا محتملا لتوجيه الاتهام إلى 6 رجال هم آدم فوكس، وباري كروفت، وتاي غاربين، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرتا، بالتآمر لاختطاف الحاكمة، وهي ديمقراطية ومنتقدة للرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف: “وافقت المجموعة على استغلال الوقت حتى التمرين النهائي للعملية بهدف جمع الأموال من أجل شراء المتفجرات والإمدادات الأخرى

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‫10 تعليقات

  1. كلما تقترب الانتخابات تزداد المشاكل والمؤامرات والافلام الهندية من اجل الفوز

  2. للاسف ما تستاهلش لي وقع معاها لان الحق يذكر كانت جديرة بالمنصب وادارتها.للامور وقت الشدة

  4. مرتزقة
    كما زرعواوالاءرهاب في بلدننا خلق الله لهم الإرهاب في مابينهم

  9. مافي سفارة بتلك الولايه ليكون هناك ارهاب وخطف وقتل واغتصاب وفوضى
    الفوضى بالعالم اينما وجدت سفاراتهم

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