39.5 مليون مسافر.. توقع المكتب الONCF لاختتام سنة 2022

هبة بريس

أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع اختتام سنة 2022 بـ 39.5 مليون مسافر، بارتفاع نسبته 15 في المئة مقارنة مع سنة 2020.

وأشار التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا الأداء يعكس منحى الانتعاش التدريجي للنشاط الاعتيادي، مذكرا بأن 34.4 ملايين مسافر استعملوا النقل السككي خلال سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالشحن، يضيف المصدر، فقد عمل المكتب على نقل 8.8 ملايين طن من البضائع و16.6 ملايين طن من الفوسفاط خلال سنة 2021، كما يتوقع تحسنا بنسبة 3.4 في المئة خلال سنة 2022 بالنسبة لحجم حمولة البضائع (9.1 مليون طن)، وانخفاضا بنسبة 2.4 في المئة بالنسبة للفوسفاط (16.2 مليون طن).

وبخصوص رقم معاملات المكتب، فقد شهد تحسنا بنسبة 10 في المئة إلى أزيد من 1.85 مليون درهم عند متم يونيو 2022، في حين بلغت توقعات الاختتام 3.92 مليار درهم، بارتفاع نسبته 08 في المئة مقارنة بسنة 2021

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