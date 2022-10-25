“هوية بصرية جديدة” لأسطول مركبات الأمن الوطني

هبة بريس

في إطار المساعي المبذولة لمواكبة تجديد وتطوير أسطول المركبات الأمنية، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني “هوية بصرية جديدة”، بطلاء مميز ومواصفات خاصة، لمختلف المركبات والدراجات التي تستخدمها وحدات شرطة النجدة والدوريات الأمنية المحمولة والمجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تعميم هذه الهوية البصرية الجديدة على جميع المركبات والدراجات النارية الجديدة التي ستدخل مجال الخدمة الأمنية ابتداء من هذا التاريخ.

وأبرز البلاغ أن الهوية البصرية الجديدة الخاصة بمركبات ودراجات الأمن العمومي، التي تستخدمها الدوريات الأمنية ووحدات شرطة النجدة في الشارع العام تتميز بلونها الأبيض، مع تثبيت شعار الأمن الوطني باللونين الأحمر والأخضر في الواجهة الأمامية وعلى الأبواب الجانبية للمركبات، مصحوبا بالعلم الوطني، فضلا عن إبراز الرقم 19 الخاص بتلقي واستقبال طلبات النجدة ونداءات المواطنين.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا اعتماد هوية بصرية مماثلة بنفس المواصفات، لكن بالطلاء الأزرق، وذلك لتمييز باقي المركبات والعربات الشرطية الأخرى الموضوعة رهن إشارة المجموعات والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، المكلفة بتدبير وتأمين التظاهرات والأحداث الكبرى.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع من وراء اعتماد هذه الهوية البصرية المميزة لمختلف المركبات الأمنية، تميزها عن باقي العربات والسيارات الأخرى، لتسهيل مهمتها في المحافظة على أمن الوطن والمواطنين من جهة، وتيسير التعرف عليها والاتصال بها من طرف المواطنات والمواطنين عند طلب النجدة أو التدخل في الشارع العام.

وخلص البلاغ إلى أن اعتماد الهوية البصرية الجديدة للمركبات الأمنية الخاصة بدوريات الشرطة ومجموعات المحافظة على النظام، يأتي في سياق دينامية متواصلة انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على تقديم خدمة أمنية تتلاءم وانتظارات المواطنين.

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