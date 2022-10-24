FILE - Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak stands outside 11 Downing Street to join in the nationwide Clap for Carers to recognise and support National Health Service (NHS) workers and carers fighting the coronavirus pandemic, in London, Thursday, May 21, 2020. Sunak ran for Britain’s top job and lost. Now he’s back with a second chance to become prime minister. (AP Photo/Frank Augstein, File)

أصغر “رئيس وزراء بريطاني” منذ 200 عام.

2022-10-24 / 22:04
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هبة بريس _ وكالات

أصبح البريطاني ريشي سوناك (42 عاما) زعيما لحزب المحافظين، وفي طريقه ليكون أصغر رئيس وزراء للبلاد منذ أكثر من 200 عام، وفق رويترز، وأول شخص من أصل هندي يشغل هذا المنصب.

وانتخب الحزب، الإثنين، سوناك رئيسا له بعدما فشلت منافسته، بيني موردنت، في تأمين الأصوات الـ 100 اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب، فيما حصل هو على هذه الأصوات.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيستقبل سوناك، الثلاثاء، كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة.

وسيتولى المصرفي، ووزير الخزانة السابق، منصب رئيس الوزراء وسط أزمة اقتصادية وتزايد غضب الناخبين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاءت عودته لسباق قيادة الحزب بعد أقل من شهرين من خسارته لصالح ليز تراس بعدما اتهمه البعض في الحزب بإسقاط بوريس جونسون.

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