“روتانا” تفسخ عقدها مع شيرين عبد الوهاب

القسم الفني

أعلنت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي فسخ تعاقدها مع شيرين، الذي أبرم عام 2019، عقب إخلالها بأحد بنوده، دون أي خلافات بين الطرفين.

و كشف حسام لطفي المستشار القانوني الخاص لشيرين، في أحد البرامج أنه جرى الوصول إلى اتفاق ودي مع روتانا، وتراضوا على بدائل للالتزام بتسجيل أغانٍ مع وكيلته، مؤكدًا أن الشركة حريصة على استمرار تعاونها مع شيرين.

وأوضح لطفي أن الشركة قررت إبرام عقد جديد مستقبلًا، قائلًا: ”نقدر عاليًا حرص روتانا على استمرار علاقتها بالفنانة بما يحقق مصالح الأطراف جميعًا.. شيرين سوف تستمر في التعاون مع روتانا، فهي شركة محترمة، وداعمة لمن يتعاقد معها“.

و الجدير بالذكر أن التعاقد بين شيرين وروتانا ينص على تسجيل وتنفيذ ألبومين، بالإضافة إلى إحيائها 3 حفلات غنائية؛ إذ لم تطرح إلى الآن سوى 4 أغانٍ على مدار الـ3 سنوات.

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