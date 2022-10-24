الحسيمة.. إيقاف شخصين متورطين في تنظيم الهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و40 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما في عملية أمنية جرى تنفيذها بشارع “أنوال بمدينة الحسيمة، وهما متلبسان بتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، حيث تم توقيف مرشحين للهجرة بعين المكان، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه العملية الإجرامية.

كما مكنت إجراءات التفتيش التي واكبت هذه القضية من ضبط قارب تقليدي يشتبه في استخدامه في تنفيذ عمليات الهجرة غير المشروعة، فضلا عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في الملاحة البحرية، عبارة عن سترات للنجاة وحبال وأجهزة توجيه ملاحية.

قد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم، والكشف عن كافة ارتباطات وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية.

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